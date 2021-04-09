95-килограммовый американец из НХЛ на полной скорости уложил россиянина на лед

Американский игрок клуба «Коламбус Блю Джекетс» Стефан Матто на полной скорости уложил россиянина Михаила Сергачева из «Тампы-Бэй Лайтнинг» на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Видео доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

Эпизод произошел в середине третьего периода. Пока россиянин находился за воротами своей команды, 95-килограммовый Матто разогнался и врезался в Сергачева, из-за чего тот упал. Судьи не зафиксировали нарушения правил. После этого между Матто и одноклубником россиянина Кэлом Футом завязалась драка. Матч завершился победой «Тампы» со счетом 6:4.

После 40 матчей «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 56 очков. «Коламбус» располагается на седьмом месте с 38 очками после 42 встреч.