Киберспортсмен захотел сыграть против чипированной обезьяны Илона Маска

Профессиональный украинский киберспортсмен Данил (Dendi) Ишутин предложил американскому предпринимателю Илону Маску устроить матч «один на один» против его чипированной обезьяны, играющей в видеоигры силой мысли. Он написал об этом под постом миллиардера в Twitter.

Маск пошутил о том, что в скором времени животное заведет аккаунты в игровых сервисах на Twitch и Discord. Ишутин в ответ предложил сыграть с ней на центральной линии.

«Готов сыграть 1v1 на Shadow Fiend против вашей обезьяны», — написал геймер, известный по своим успешным выступлениям за состав NAVI по Dota 2.

Ранее стартап Илона Маска Neuralink показал ролик с чипированной обезьяной, играющей в видеоигры. Девятилетняя макака по кличке Пейджер с помощью силы разума перемещала указатель в квадрат на экране, получая за это лакомство.

Новости о вживлении чипа в мозг обезьяны появились в феврале. «Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга», — замечал Маск. Летом прошлого года он рассказал, что инженерам его стартапа Neuralink удалось чипировать свиней.