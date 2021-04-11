Лидер сборной России на ОИ-2018 нашел новый клуб НХЛ после расторжения контракта

Российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом сообщается на сайте команды.

Спортсмен нашел новый клуб в НХЛ после расторжения контракта с «Нью-Джерси Девилс». Срок действия соглашения составит один год.

9 апреля «Девилс» выставили форварда на драфт отказов. Однако из-за высокой зарплаты Гусева, которая составляет 4,5 миллиона долларов в год, обмен не состоялся. Контракт россиянина с клубом перестал действовать 10 апреля.

В последний раз Гусев выходил на лед в составе «Нью-Джерси» 20 марта. В нынешнем сезоне он набрал пять очков в 20 матчах регулярного чемпионата. В Континентальной хоккейной лиге Гусев известен по выступлениям за СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

Гусев был лидером сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Вместе с командой он стал олимпийским чемпионом. При этом форвард стал лучшим бомбардиром российской команды.