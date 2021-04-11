Фигурист Коляда представил жизнь в СССР и назвал ее неприемлемой

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своих взглядах на свободу и признался, что не смог бы жить в эпоху СССР. Об этом он рассказал в интервью Olympic Channel.

26-летний спортсмен признался, что не смог бы мириться с жизнью в эпоху СССР, когда, по представлениям фигуриста, «у всех все было одинаковое».

«Одни белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки. Такое, как по мне, неприемлемо», — заявил он.

При этом Коляда оговорился, что не может точно утверждать, что дело обстояло именно так. Он отметил, что опирается в своих суждениях на рассказы очевидцев. Коляда подчеркнул, что видит свободу как свободу действий. При этом россиянин заметил, что у него все равно сохраняются обязательства — в частности, перед родными и тренером.

По состоянию на апрель 2021-го Коляда удерживает 16-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Наставник фигуриста — Алексей Мишин, заслуженный тренер СССР.

В нынешнем сезоне Коляда занял пятое место на чемпионате мира. Фигурист еще не завоевал ни одной высшей награды во взрослом катании. На его счету бронзовая медаль чемпионата мира, две бронзы на чемпионатах Европы.