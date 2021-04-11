Китаец рассказал о «вызывающих шок» предпочтениях россиян

Пользователь китайского портала Sina оценил предпочтения россиян в мясе, заявив, что многие из них «вызывают шок». Об этом пишет «ИноСМИ».

Он рассказал, что в России мясо гораздо популярнее, чем в Китае, при этом способы его приготовления и употребления могут вызвать шок. Так, русский шашлык совершенно не похож на китайские шашлычки.

«Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах», — отметил китаец.

Пользователь сети также напомнил о сале, от которого «ком в горле встает», однако в России оно является «прекрасным лакомством», и о употреблении оленины жителями Крайнего севера.

Автор публикации заключил, что после просмотра русских кулинарных рецептов нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом».

Ранее американец, на протяжении пяти лет живущий в России, описал свое удивление от первого посещения магазина. Он отметил, что необычным опытом для него стало равнодушие продавщицы. Он пояснил, что в США зарплата продавцов зависит от количества обслуженных клиентов или от суммы совершенных ими покупок, поэтому работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми.