12-летнего прыгуна в воду ввели в кому

На соревнованиях в Москве 12-летний спортсмен получил серьезные травмы после неудачного прыжка в воду. Об этом сообщает ТАСС.

Прыгун в воду из Казани получил сильный удар и был госпитализирован. В Российской федерации прыжков в воду сообщили, что спортсмен уже прооперирован и введен в медикаментозную кому.

25 марта стало известно о травме олимпийского чемпиона по прыжкам с трамплина Даньел-Андре Танде. Спортсмен неудачно приземлился на соревнованиях на Кубке мира в Словении. Его также пришлось ввести в кому. Спустя неделю он был доставлен в Норвегию на медицинском самолете.

В феврале сообщалось об инциденте в ходе поединка детских хоккейных команд. Один из игроков получил серьезную травму. Мальчик не смог подняться самостоятельно, позже у него были диагностированы переломы седьмого и восьмого шейных позвонков. Почти сутки мальчик находился в коме.