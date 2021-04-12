Российский врач назвал способ обнаружить рак груди на ранней стадии

Чтобы обнаружить рак груди на ранней стадии, необходимо раз в неделю проводить «самоощупывание» — если в районе молочной железы есть небольшие узелки, надо обратиться к специалисту. Такой способ назвал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев, передает Nation News.

По словам специалиста, рак молочной железы возникает как из-за генетики, так и из-за общего состояния организма. Он объяснил, что в этом случае роль играют гормональный дисбаланс, перестройка эндокринной и иммунной систем.

Ранее главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал причины появления рака у подростков. По его словам, алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие молодых людей, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении фастфуда ребенок недополучает витамины.

Он также посоветовал обращать внимание на употребление энергетиков, поскольку они влияют на метаболизм, сердечно-сосудистую систему, ЖКТ.