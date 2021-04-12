Стало известно о состоянии впавшего в кому 12-летнего прыгуна в воду

Стало известно о состоянии впавшего в кому 12-летнего спортсмена, получившего серьезные травмы после неудачного прыжка в воду на соревнованиях в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что прыгун в воду из Казани находится в тяжелом состоянии. По его словам, матери спортсмена оказана финансовая помощь и снята квартира поблизости от больницы. «Ситуация достаточно сложная. Верим, что парень пойдет на поправку», — добавил чиновник.

Прыгун в воду из Казани получил сильный удар и был госпитализирован ранее 12 апреля. В Российской федерации прыжков в воду сообщили, что спортсмен был прооперирован и введен в медикаментозную кому.

25 марта стало известно о травме олимпийского чемпиона по прыжкам с трамплина Даньел-Андре Танде. Спортсмен неудачно приземлился на соревнованиях на Кубке мира в Словении. Его также пришлось ввести в кому. Спустя неделю он был доставлен в Норвегию на медицинском самолете.