Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму. Об этом представитель российского миллиардера рассказал РБК.

По его словам, бизнесмен в конце 2019 года стал бенефициаром санаториев «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Все объекты, за исключением неработающей сейчас «Жемчужины», расположены на южном берегу полуострова и объединены в сеть «Курорты Крыма».

Собеседник издания добавил, что Ротенберг планирует вложить в реконструкцию санаториев около 15 миллиардов рублей.

30 января Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца в Геленджике. «Сейчас это будет уже не секрет. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», — сказал он. По его словам, в 2023 году там будет построен апарт-отель, именно поэтому там большое количество комнат. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес.

Позднее эксперты туристической отрасли оценили перспективность апарт-отеля в Геленджике. «Спросом однозначно будет пользоваться, как минимум потому, что это будет модное место, где надо будет отметиться», «Реклама отеля прошла на весь мир... И, думаю, спрос будет по очень дорогому прайсу», «Если учесть, что в Сочи все самое дорогое разбирают сейчас первым, то почему нет? Еще и очередь будет стоять из желающих», — поделились представители туристического бизнеса в закрытом профессиональном сообществе «Трэвел Президиум» в Facebook.