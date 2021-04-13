Неизвестный расстрелял трех женщин и поджег их квартиру с младенцем

В Вашингтоне неизвестный расстрелял трех женщин, после чего поджег их квартиру, в которой находился трехмесячный младенец. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Две женщины скончались. Экстренным службам удалось быстро ликвидировать возгорание и спасти ребенка. В каком состоянии находятся младенец и выжившая женщина, не сообщается.

Предварительно полиция связывает произошедшее с «бытовой ссорой». У правоохранительных органов пока нет примет подозреваемого, его связь с жертвами также остается неясной.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок получил пулю в голову во время дорожных разборок в Чикаго. В полиции предполагают, что конфликт между двумя водителями произошел из-за того, что один из них не дал другому перестроиться в свою полосу. После этого между ними произошла перестрелка, в ходе которой был ранен годовалый ребенок, находившийся в одной из машин.