Сотрудники московских судов наденут мундиры с погонами

В Москве сотрудники судов наденут мундиры с погонами. Об этом ТАСС сообщил источник в судебной системе.

По его словам, решение о внедрении форменной одежды было принято после назначения нового председателя Мосгорсуда Михаила Птицына. У сотрудников судебной системы появятся погоны с указанием классного чина судебного работника государственной гражданской службы. Согласно таблице соответствий специальное звание схоже с воинским, но не имеет никакого отношения к силовым структурам, уточнил источник.

В частности, пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина появилась на процессе по уголовному делу совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых в новом обмундировании, на погонах которой значились три маленькие звезды, что соответствует в войсках званию старшего лейтенанта.