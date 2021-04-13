В Челябинске решили не выключать отопление вопреки теплой погоде

Власти Челябинска отложили завершение отопительного сезона, несмотря на то, что в городе установилась теплая погода. Отопление решили не выключать из-за возможного похолодания. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

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Решение связано с тем, что вопреки значительному потеплению в городе ожидают похолодание вплоть до ночных заморозков. Однако местные жители могут обратиться в свою управляющую компанию, чтобы по желанию отрегулировать температуру в конкретных домах. Решение о досрочном отключении подачи тепла принимается на общем собрании жильцов многоквартирных домов.

В мэрии отметили, что местный гидрометцентр ежедневно мониторит среднесуточные температуры, а отключение отопления будут проводить «в соответствии с действующим законодательством». Обычно отопительный сезон заканчивается в городе с 25 апреля по 9 мая, когда в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла.

Горожан призвали не торопиться с отключением из-за нестабильной весенней погоды, так как даже в апреле-мае возможно понижение температур. Собственников предупредили, что при досрочном прекращении подачи тепла в дома или муниципалитеты возобновить ее будет невозможно.

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