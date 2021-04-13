Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков высказался о названном в его честь акте, который был принят в США. Его слова приводит Twitter Хельсинкской комиссии страны.

Он отметил, что закон меняет правила игры, так как теперь являющиеся частью допингового заговора люди усилят свою безопасность. «Теперь над их головами занесен дамоклов меч. Это совсем другие чувства и стиль жизни. Раньше ты был неприкасаемым и неуязвимым, а теперь ты — жертва», — добавил Родченков.

5 декабря «акт Родченкова» подписал президент США Дональд Трамп. Закон был принят сенатом Конгресса страны еще в ноябре. Он предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американцев.

В 2015 году Родченков бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд отечественных спортсменов были дисквалифицированы и лишены наград.