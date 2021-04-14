В сети появился видеообзор ответного матча ПСЖ и «Баварии»

Французский «Пари Сен-Жермен» уступил мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Видеообзор опубликован в YouTube-аккаунте «Матч ТВ».

Несмотря на поражение с минимальным счетом, ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, благодаря победе в первом матче со счетом 3:2. Ответная встреча прошла во Франции. Единственный мяч забил Эрик Шупо-Мотинг на 40-й минуте.

ПСЖ выбил из турнира победителя ЛЧ в сезоне-2020/2021. Тогда в финале мюнхенцы переиграли парижан с минимальным счетом и завоевали трофей.

В параллельном четвертьфинале в следующую стадию пробился лондонский «Челси». По сумме двух встреч аристократы переиграли «Порту».