Семейная пара нашла во время ремонта гигантскую доску для настольной игры

Семейная пара обнаружила во время ремонта в своем доме гигантскую доску для настольной игры. Владельцы подняли ковер, под которым были расчерчены поля для «Монополии». Об этом родственник хозяев рассказал на Reddit.
Пользователь отметил, что во время работ родственники решили избавиться от ковра, а когда разорвали его, то обнаружили необычное дизайнерское решение. Он поделился фотографией, на которой видно, что поле для игры располагается посреди деревянного покрытия пола, а вокруг стоят материалы для ремонта.
Находку обсудили в комментариях под публикацией. Один из пользователей рассказал, что живет недалеко от района с построенными в середине 1950-х годов домами, в подвалах которых плитка на стенах напоминает игровые поля. Некоторые призвали избавиться от орнамента и задались вопросом, означает ли он, что в подвале дома находится сейф. Участники обсуждения также посоветовали перед ремонтом сыграть в игру на таком полу.
В августе 2020 года жительница британского графства Северный Йоркшир хотела укрепить вокруг своего дома кирпичный забор, в котором образовалась трещина. Строители закрепили на ограждении деревянные балки и не решили проблему. В итоге владелица стала называть забор гигантской дженгой, так как кирпичи можно было легко вынимать и передвигать.