Семейная пара нашла во время ремонта гигантскую доску для настольной игры

Семейная пара обнаружила во время ремонта в своем доме гигантскую доску для настольной игры. Владельцы подняли ковер, под которым были расчерчены поля для «Монополии». Об этом родственник хозяев рассказал на Reddit.

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Пользователь отметил, что во время работ родственники решили избавиться от ковра, а когда разорвали его, то обнаружили необычное дизайнерское решение. Он поделился фотографией, на которой видно, что поле для игры располагается посреди деревянного покрытия пола, а вокруг стоят материалы для ремонта.

Находку обсудили в комментариях под публикацией. Один из пользователей рассказал, что живет недалеко от района с построенными в середине 1950-х годов домами, в подвалах которых плитка на стенах напоминает игровые поля. Некоторые призвали избавиться от орнамента и задались вопросом, означает ли он, что в подвале дома находится сейф. Участники обсуждения также посоветовали перед ремонтом сыграть в игру на таком полу.

В августе 2020 года жительница британского графства Северный Йоркшир хотела укрепить вокруг своего дома кирпичный забор, в котором образовалась трещина. Строители закрепили на ограждении деревянные балки и не решили проблему. В итоге владелица стала называть забор гигантской дженгой, так как кирпичи можно было легко вынимать и передвигать.

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