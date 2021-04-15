На Кавказе арестовали захватившего 11 человек в заложники в магазине

Мужчина, захвативший на Кавказе 11 человек в заложники в магазине, арестован. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Северной Осетии.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

По данным следствия, 12 апреля во Владикавказе нарушитель ворвался в магазин, расположенный в районе центрального базара, и угрожал взорвать десять килограммов тротила.

Вокруг места происшествия было выставлено оцепление из правоохранителей, сотрудников МЧС и скорой помощи. Людей экстренно эвакуировали из соседних торговых точек. Уточняется, что никто не пострадал.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца россиянина Дениса Бельтюкова, взявшего в заложники шестерых детей. На заседании петербуржец объяснил произошедшее помешательством, которое было вызвано совместным употреблением алкоголя с таблетками, выписанными ему врачом, чего, по словам арестованного, категорически нельзя было делать.