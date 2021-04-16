Косачев назвал обвинения США против России полностью бездоказательными

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что все обвинения США в адрес России полностью бездоказательны, и в последние годы они строятся на умозрительных допущениях. Об этом сенатор написал в Facebook.

«Все последние годы американцы строят свою политику обвинений в адрес России на допущениях, где максимальной степенью уверенности является пресловутое highly likely (кибервзломы), а далее — по убывающей, вплоть до низкой степени (проплаченные талибы). Но ни в одном случае нет доказательств и ни в одном случае нет стопроцентной достоверности умозаключений», — написал сенатор.

Косачев назвал американские обвинения методом проб и ошибок. По его мнению, Вашингтон применяет «ковровое бомбометание санкциями» в надежде на то, что рано или поздно попадет в цель. Россия же в этом случае «дрогнет, пропустит удар и запросит пощады».

Сенатор подчеркнул, что ответ Москвы на очередные рестрикции доказывает, что США не попали ни разу, и их инсинуации не имеют под собой никаких оснований. России же, по словам Косачева, не в чем объясняться перед Соединенными Штатами, те могут искать «повод для своей паранойи» где угодно, но не в РФ, которая полностью уверена в своей правоте.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере и вмешательство в выборы в США.

16 апреля МИД России опубликовал на своем сайте список ответных санкций против США. В документе указывается, что меры принимаются в связи с враждебными действиями Вашингтона, при этом последние решения администрации президента Джо Байдена называются выпадом в адрес Москвы.

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