В России выявили 8995 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 8995 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 4 684 148. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.

8995 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2476), Санкт-Петербурге (704) и Московской области (595). Меньше всего — в Туве (2), Чукотском автономном округе (1) и Еврейской автономной области (1).

За сутки в России полностью выздоровели 9109 человек, за весь период — 4 310 557.

Суточное количество смертей составило 397, общее — 104 795.