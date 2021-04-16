Британия осталась без гномов

Представители британской компании Highfield Garden World и ассоциации садоводческих центров пожаловались на нехватку декора для приусадебных участков. Страна фактически осталась без садовых гномов. Об этом сообщает BBC.
Один из менеджеров организации отметил, что фигурки гномов не поступали на склады в течение последних шести месяцев. В марте 2021 года в сравнении с 2019-м оборот увеличился на 97 процентов. Нехватку гномов связали с высоким спросом на товары в период самоизоляции и инцидентом в Суэцком канале, из-за чего сроки доставки зарубежных товаров были перенесены.
Магазины пытаются найти запасы украшений для участков у поставщиков во многих странах, включая Европу и Китай, и делают все возможное, чтобы возобновить поставки. «Сырье превращается в настоящую проблему и, к сожалению, гномы становятся жертвами нехватки запасов. Не хватает гномов всех видов, будь то сделанные из пластика, камня или бетона», — пояснил Ян Бирн (Ian Byrne) из Highfield Garden World.
Инцидент в Суэцком канале, который считается важнейшим торговым путем, произошел в марте 2021 года — гигантское судно из-за поднявшегося ветра отклонилось от курса и село на мель, перекрыв движение. Эксперты подсчитали, что ежедневный ущерб для мировой экономики от блокировки движения составил 9,6 миллиарда долларов.