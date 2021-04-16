Британия осталась без гномов

Представители британской компании Highfield Garden World и ассоциации садоводческих центров пожаловались на нехватку декора для приусадебных участков. Страна фактически осталась без садовых гномов. Об этом сообщает BBC.

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Один из менеджеров организации отметил, что фигурки гномов не поступали на склады в течение последних шести месяцев. В марте 2021 года в сравнении с 2019-м оборот увеличился на 97 процентов. Нехватку гномов связали с высоким спросом на товары в период самоизоляции и инцидентом в Суэцком канале, из-за чего сроки доставки зарубежных товаров были перенесены.

Магазины пытаются найти запасы украшений для участков у поставщиков во многих странах, включая Европу и Китай, и делают все возможное, чтобы возобновить поставки. «Сырье превращается в настоящую проблему и, к сожалению, гномы становятся жертвами нехватки запасов. Не хватает гномов всех видов, будь то сделанные из пластика, камня или бетона», — пояснил Ян Бирн (Ian Byrne) из Highfield Garden World.

Инцидент в Суэцком канале, который считается важнейшим торговым путем, произошел в марте 2021 года — гигантское судно из-за поднявшегося ветра отклонилось от курса и село на мель, перекрыв движение. Эксперты подсчитали, что ежедневный ущерб для мировой экономики от блокировки движения составил 9,6 миллиарда долларов.

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