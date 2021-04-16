Мир
 
Последние новости
Россия опубликовала ответные санкции против США
В WhatsApp нашли позволяющую удаленно взломать смартфон уязвимость
Появились детали доведения российским психологом подростка до суицида
Посольству США запретят нанимать граждан России и третьих стран
Появилось видео выступления российской фигуристки в расстегнутом платье
Модель рассказала о жизни с аномально высоким ростом
В России собрались сдерживать цены на бензин по-новому
Россиянка получила 15 лет за изнасилование случайного мужчины в Рождество
В Казахстане разбился Су-30СМ
Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия вышлет пять польских дипломатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Рамазани-Зубов / «Коммерсантъ»

Россия вышлет пять сотрудников польских дипломатических миссий. Шаг стал ответом на выдворение трех российских дипломатов из Варшавы, сообщается на официальном сайте российского МИД.

В министерстве подчеркнули, что, выслав российских дипломатов, Польша «подпела» санкциям США. «В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — говорится в заявлении.

Накануне Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван российский посол и ему была вручена соответствующая нота. Сообщается, что основанием для высылки стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия опубликовала ответные санкции против США
Россия предложит американским дипломатам уехать в ответ на санкции
Польша выслала трех российских дипломатов