Россия вышлет пять польских дипломатов

Россия вышлет пять сотрудников польских дипломатических миссий. Шаг стал ответом на выдворение трех российских дипломатов из Варшавы, сообщается на официальном сайте российского МИД.

В министерстве подчеркнули, что, выслав российских дипломатов, Польша «подпела» санкциям США. «В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — говорится в заявлении.

Накануне Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван российский посол и ему была вручена соответствующая нота. Сообщается, что основанием для высылки стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.