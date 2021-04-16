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Россиянка придумала беременность ради помощи возлюбленному-иностранцу

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Челябинской области местная жительница выдумала беременность, чтобы помочь возлюбленному с Кубы остаться в России. Об этом сообщает Znak.com.

5 марта россиянка и иностранец подали заявление о заключении брака в ЗАГС Верхнеуральского района. Регистрацию назначили на 6 апреля. 31 марта пара пришла в ЗАГС и подала заявление о сокращении срока на регистрацию по уважительной причине — из-за беременности. Женщина предоставила заключение об учете в поликлинике, брак зарегистрировали 1 апреля.

Сотрудники ЗАГС с подозрением отнеслись к спешке и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что женщина не была беременна, а справку купила в больнице у неустановленного лица. Россиянка спешила выйти замуж, чтобы продлить срок пребывания возлюбленного в стране.

Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по части 5 статьи 327 УК («Использование заведомо ложного документа»).

Ранее жительница Казани выдумала беременность и девять месяцев обманывала родственников, а затем сказала, что ребенка ей не отдали врачи, так как ему якобы «стало плохо». Позже муж узнал, что женщина не лежала в этой больнице. УЗИ показало, что никаких родов у нее не было. Шрам, который якобы было от кесарева, оказался расчесанной почти до крови кожей. В беременность родственники поверили из-за ее полноватой фигуры.

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