Тренер оценил отстранение игрока команды на 10 матчей за недоказанный расизм

Главный тренер чешской «Славии» Индржих Трпишовски оценил 10-матчевое отстранение защитника команды Ондржея Куделы за недоказанный расизм в адрес игрока шотландского «Рейнджерс» Глена Камара. Его слова приводит Eurofotbal.cz.

Специалист посчитал, что в матче происходили более грубые нарушения, в частности удары ногами лежащего на газоне игрока чешской команды, однако за них шотландцы получили меньшее наказание. Он посчитал, что это прецедент, который сыграет огромную роль в будущем, так как Куделу наказали, не имея доказательств. «Наказание стало жестоким. Нас это сильно задело», — подытожил тренер.

Инцидент произошел 18 марта в Глазго в матче 1/8 финала Лиги Европы между «Славией» и «Рейнджерс». Темнокожий игрок «Рейнджерс» Глен Камара и Кудела повздорили, в результате чего судьи решили, что чех оскорбил оппонента из-за расы. За это Куделу дисквалифицировали на 10 матчей. Представители «Славии» заявили, что «Рейнджерс» также должны были понести наказание, так как чеха избили в подтрибунном помещении.

По результатам двух матчей с шотландцами «Славия» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где уступила лондонскому «Арсеналу».

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