Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке и удивила фанатов

Американская певица Бейонсе опубликовала фото в украшении с надписью на русском языке и удивила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя исполнительница позирует в белом костюме из весенне-летней коллекции 2020 года бренда Area, состоящем из пиджака и брюк. Комплект украшен золотыми цепями с различными надписями. Певица надела светлые босоножки на каблуке с открытым носом, а в качестве украшений выбрала серьги-кольца и колье.

Российские фанаты обратили внимание на подвеску со словом «площадь» на шее звезды. «Почему у нее на шее написано "площадь"?», «Площадь! Все верно! Красная! Ждем с концертом в России», «Русские, вы это видите?», «А какая площадь? Первого президента или Красная?», «Седьмой альбом Бейонсе называется "Площадь"!», — писали они.

В ноябре 2020 года Канье Уэст вышел на публику в штанах с надписью «Чемпионат мира» на русском языке. Артист был одет в черные спортивные штаны из коллаборации Gosha Rubchinskiy x adidas, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2018. Также на нем были ярко-синяя футболка и бомбер в стиле милитари.