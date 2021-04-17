Американская блогерша раскрыла способ подобрать идеальный размер бюстгальтера. Ролик, набравший больше четырех миллионов просмотров, появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница Грейс (Grace) поделилась видео, на котором продемонстрировала, как должен сидеть на груди правильно подобранный бюстгальтер. На размещенных кадрах она позирует в белье, надетом поверх топа.

Американка дала зрителям несколько советов по подбору идеального белья. По словам Грейс, сначала необходимо удостовериться, что пояс бюстгальтера плотно прилегает к телу и не поднимается к подмышкам — таким образом он лучше поддерживает грудь. «Между спиной и поясом с трудом должны помещаться два пальца», — пояснила она.

Кроме того, блогерша обратила внимание юзеров на соединительную планку бюстгальтера: она также должна плотно примыкать к грудной клетке. «Если размер вашего лифчика чересчур маленький — планка будет торчать», — сказала пользовательница.

Грейс также отметила, что важно правильно подобрать размер чашки бюстгальтера. «При неправильном объеме чашки ваша грудь просто вывалится из нее», — объяснила блогерша. В конце видео она рассказала о бретелях белья: они должны быть туго затянуты, чтобы поддерживать бюст.

В декабре 2020 года продавщица Victoria's Secret раскрыла секрет правильного выбора размера белья. Британка Дэлин (Daelyn) поделилась с подписчиками советами, которые она узнала во время пятилетней работы консультантом в сети Victoria's Secret. Так, например, она объяснила, что покупательницам необходимо не только правильно сделать замеры, но и знать форму своего бюста.