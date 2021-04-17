В сети появилось видео «гола-украшения» тура РПЛ

В сети появилось видео гола игрока «Краснодара» Алексея Ионова в матче с «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ролик доступен в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Шикарная передача Газинского и космическое хладнокровие Ионова. Второй гол «Краснодара» – украшение тура 😍 pic.twitter.com/u4kg7dJQbE — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

32-летний футболист забил оба мяча «Краснодара» в игре. На 60-й минуте он получил мяч после дальней передачи Юрия Газинского. Ионов ложным движением убрал защитника «Зенита» и пробил в «девятку» ворот соперника. Гол в Twitter «Матч ТВ» назвали «украшением тура».

Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился вничью со счетом 2:2. Команда Сергея Семака сохранила первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Также в рамках 26-го тура нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поразил ворота «Химок» ударом через себя. Грозненский клуб переиграл соперников со счетом 3:1.