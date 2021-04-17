«Зенит» избежал поражения от «Краснодара»

«Зенит» избежал поражения в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда Сергея Семака отыгралась со счета 0:2. «Зенит» уступал с разницей в два мяча уже к 60-й минуте встречи. На 75-й минуте один мяч отыграл Сердар Азмун, а на 86-й минуте счет сравнял Андрей Мостовой.

«Зенит» сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Семака 55 очков после 26 матчей турнира.

«Краснодар» располагается на 11 строчке. На счету команды 35 очков. С 6 апреля клуб возглавляет Виктор Гончаренко, ранее руководивший ЦСКА.