Боец MMA обрушил соперника ударом колена в прыжке и добил его

Американский боец смешанного стиля (MMA) Морган Ориахи одержал победу над Майки Пэттерсоном на турнире FURY FC 46. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.
You can wave it off!!#FuryFC45 pic.twitter.com/OTIWr8yEEt— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) April 18, 2021
Ориахи досрочно победил оппонента во втором раунде противостояния. В решающем эпизоде американец обрушил Пэттерсона ударом колена в прыжке, а затем добил его. Бойцу присудили победу техническим нокаутом.
Ориахи одержал вторую победу в карьере. Пэттерсон впервые потерпел поражение.
17 апреля американский боец MMA Роланд Данлэп нокаутировал оппонента Обину Икебунну броском об настил. Поединок состоялся в рамках Legacy Fighting Alliance.