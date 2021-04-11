В сети появились самые яркие моменты турнира UFC Vegas 23

В сети появился видеообзор с самыми яркими моментами турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который завершился в Лас-Вегасе. Ролик доступен на YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке UFC Vegas 23-ю победу праздновал итальянский боец смешанного стиля (MMA) Мартин Веттори. Он одолел Кевина Холланда. Также очередной досрочной победы добилась американка Маккензи Дерн, проведя болевой прием в поединке с Ниной Нунес.

Польский боец Матеуш Гамрот также одержал досрочную победу. Во втором раунде он нокаутировал Скотта Холцмана.

После пятилетнего перерыва в выступлениях сирийский тяжеловес Ярис Данхо одержал победу над Йорганом де Кастро из Кабо-Верде. Ему удалось нокаутировать оппонента встречным ударом.