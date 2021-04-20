Дэвид Бекхэм назвал опасность создания Суперлиги

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм в Instagram назвал опасность создания Суперлиги.

Спортсмен посчитал, что с созданием Суперлиги футбол перестанет существовать для всех, поэтому турниры нужно основывать на спортивных достижениях. «Нужно, чтобы футбол был справедливым. Если мы не защитим эти ценности, то игра, которую мы любим, окажется в опасности», — заявил он, добавив, что футбол всегда был для него смыслом жизни.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) , а также Международная федерация футбола (ФИФА) выступили против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.

Бекхэм является совладельцем клуба «Интер Майами», выступающем в MLS. Членство клубов в лиге постоянно, там отсутствует практика выбывания в низшую лигу.