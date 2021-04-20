Алеся Кафельникова снялась топлес на пляже и взволновала фанатов

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в откровенной фотосессии на Бали и взволновала фанатов. Кадры появились на странице модного фотографа Михаила Шаповалова в Instagram.

На размещенном в сети черно-белом снимке 22-летняя манекенщица запечатлена на пляже с мокрыми волосами и топлес. При этом обнаженную грудь Кафельникова прикрыла руками. Ее образ дополнил платок, повязанный на бедрах. Публикация набрала тысячу лайков.

Отмечается, что визажистом съемки выступила Ксения Богданова, а стилистом — Энджи Анггоро (Angie Anggoro).

Пользователи сети оценили внешний вид Алеси в комментариях. «Очень чувственно», «Изящно!», «Вау», «Это идеально», — хвалили они.

В марте Алеся Кафельникова снялась обнаженной в салоне автомобиля и взволновала фанатов. На одном кадре Кафельникова позирует у окна, на другом — лежит на заднем сиденье.