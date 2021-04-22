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Со снимавшего голых девушек в Дубае россиянина сняли обвинения

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Кадр: ViralShock / YouTube

С россиянина, снимавшего голых девушек на балконе отеля в Дубае, сняли обвинения. Об этом ТАСС сообщили в российском генконсульстве.

По словам дипломатов, судья также принял решение о депортации автора нашумевшей фотосессии в Россию в 16:15 по местному времени (15:15 по московскому).

3 апреля в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.

Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдавии и Белоруссии. Однако позже стало известно, что россиянок среди задержанных нет.

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