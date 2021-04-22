«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги

Мадридский «Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в Лиге чемпионов (ЛЧ) из-за участия в проекте Суперлиги. Об этом сообщает AS.

Несмотря на неудачу проекта по созданию Суперлиги, мадридский «Реал» может понести наказание за роль клуба-инициатора. В Союзе футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) обсуждаются санкции в отношении сливочных. Клуб может пропустить розыгрыш Лиги чемпионов в качестве наказания. Санкция может коснуться и туринский «Ювентус».

В руководстве УЕФА ведется дискуссия относительно возможного наказания. О решении организации может быть объявлено уже в пятницу, 23 апреля.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес занимал ведущую роль в проекте Суперлиги. О создании нового турнира было объявлено 19 апреля. Проект вызвал волну негодования со стороны УЕФА и ведущих лиг Европы. На фоне угроз в исключении из турниров английские клубы объявили о выходе из Суперлиги. 21 апреля стало известно о приостановке турнира.

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