Черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля и разбила голову пенсионерке

В американском штате Флорида в салон едущей по дороге машины влетела черепаха. Рептилия пробила лобовое стекло и разбила голову пожилой женщине, сидевшей на пассажирском сиденье, пишет Daytona Beach News-Journal.

За рулем была дочь 71-летней пострадавшей. Ей пришлось спросить остановившегося для помощи водителя, что за предмет оказался в автомобиле. Мужчина констатировал, что это черепаха.

Женщина обратилась в службу экстренной помощи, поскольку у ее матери была сильная рана на голове и текла кровь, хотя та и оставалась в сознании. Диспетчеры проинструктировали ее, как остановить кровотечение до приезда скорой помощи, после чего пенсионерку доставили в медицинский центр Halifax Health в Дейтона-Бич.

«Клянусь богом, этой даме удивительно "повезло"», — прокомментировала инцидент дочь. Как сообщили спасатели, чрепаха выжила после полета над дорогой и столкновения со стеклом. Ее извлекли из машины и выпустили в лесу неподалеку от места происшествия, виновница инцидента отделалась лишь царапинами на панцире.

В службе экстренной помощи предположили, что рептилия могла взлететь в воздух после удара другим транспортным средством. Издание отметило, что несмотря на всю свою необычность, это не первый инцидент на дорогах Флориды. По данным дорожного патруля штата, в 2016 году черепаха врезалась в лобовое стекло неподалеку от города Делтона.

Ранее у берегов американского острова Гавайи на 57-летнюю женщину напала акула. Она подплыла к женщине со спины и укусила ее за ногу. После нападения пострадавшая сумела самостоятельно забраться в каноэ, на котором ее и доставили на берег. Там американке оказали первую помощь, а затем доставили в больницу в стабильном состоянии.