На «самой загрязненной улице» снесут десятки домов

Власти валлийской деревни Хафодиринис приняли решение снести десятки домов, расположенных вдоль автомагистрали A472. Из-за выбросов от транспортных средств улица считается самой загрязненной в стране. Об этом сообщает BBC.

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Работы по сносу 23 домов планируют начать в мае 2021 года и завершить в августе. Причиной подобного решения стал высокий уровень содержания оксида азота в воздухе, из-за того что по дороге ежедневно проезжают до 21 тысячи автомобилей. Местные власти выкупили жилье у владельцев, заплатив за постройки на 50 процентов больше их рыночной стоимости.

Изначально совет не планировал сносить дома и хотел решить вопрос за счет экологичных автомобилей. Однако в 2019 году правительство Уэльса приказало снести объекты «без промедления» и выделило для этого 6,7 миллиона фунтов стерлингов. В деревне надеются, что демонтаж снизит концентрацию вредных веществ, а качество воздуха достигнет допустимых значений к 2022 году.

В сентябре 2020 года в Англии назвали худшую улицу. Она расположена в городе Бирмингем в районе Balsall Heath и получила такой статус из-за большого количества мусора, который жители сбрасывали туда в течение нескольких лет. Горожане пожаловались, что службы не вывозили мешки с отходами, из-за чего стены домов около свалки стали черными и покрылись плесенью.