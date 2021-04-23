Россия
 
Последние новости
В России разработали новые правила дорожного движения
В УЕФА оценили шансы на исключение «Реала» из ЛЧ
Полная блогерша повторила видео модели в бикини со скакалкой и насмешила фанатов
В Италии решили законодательно запретить плохое мороженое
Россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане в аэропорту
В Госдуме предложили упростить использование маткапитала
Российская модель сходила в СПА-салон и получила ожоги третьей степени
Диетолог поделилась простым секретом похудения
Мясников назвал противопоказания для приема парацетомола
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка получила солдатское письмо из прошлого спустя 41 год

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: РЕН ТВ

Жительница Кемерова получила письмо от племянника спустя 41 год после отправки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Валерий Якупов написал своей тете еще в 1980 году из армии и рассказал, что скоро заканчивает службу и возвращается домой. Послание пришло по старому адресу, за долгие годы Людмила Муравьева успела сменить место жительства и фамилию, а найти адресата помогла новая жительница квартиры через социальные сети.

Кемеровчанка призналась, что она была крайне удивлена. Она распечатала письмо из прошлого и сразу же позвонила племяннику, с которым не виделась много лет. Валерий Якупов сейчас живет в Омске и в основном разговаривает с тетей по телефону. Теперь у семьи есть своя реликвия.

Ранее жительница американского города Эвансвилл, штат Индиана, нашла послание в бутылке, отправленное девятилетней девочкой семь лет назад.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Солдатское письмо нашло адресата спустя 41 год
Принц Гарри написал проникновенную записку отцу
В центрах госуслуг начнут принимать фотопленки из семейных архивов москвичей