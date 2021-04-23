Россиянка получила солдатское письмо из прошлого спустя 41 год

Жительница Кемерова получила письмо от племянника спустя 41 год после отправки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Валерий Якупов написал своей тете еще в 1980 году из армии и рассказал, что скоро заканчивает службу и возвращается домой. Послание пришло по старому адресу, за долгие годы Людмила Муравьева успела сменить место жительства и фамилию, а найти адресата помогла новая жительница квартиры через социальные сети.

Кемеровчанка призналась, что она была крайне удивлена. Она распечатала письмо из прошлого и сразу же позвонила племяннику, с которым не виделась много лет. Валерий Якупов сейчас живет в Омске и в основном разговаривает с тетей по телефону. Теперь у семьи есть своя реликвия.

Ранее жительница американского города Эвансвилл, штат Индиана, нашла послание в бутылке, отправленное девятилетней девочкой семь лет назад.