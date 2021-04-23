Экономика Великобритании начала расти рекордными темпами

Экономическая активность в Великобритании начала расти рекордными за последние семь лет темпами. На фоне отложенного спроса розничные продажи в марте увеличились больше всего за девять месяцев, пишет Bloomberg.

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Банк Англии ожидает резкого восстановления после самой тяжелой рецессии за три столетия по мере того, как идет активная вакцинация населения. Отмечается, что инфляция осталась на низком уровне, ожидания бизнеса на следующий год оказались близки к рекордно высоким, а рабочие места создавались самыми быстрыми темпами с 2017 года.

Экспорт тоже вернулся к росту после трех месяцев падения. По оценкам Банка Англии, семьи накопили 150 миллиардов фунтов (208 миллиардов долларов) сбережений. Домохозяйства готовы совершать крупные покупки, отмечают эксперты.

Ранее Банк Англии объявил, что по итогам 2020 года ВВП страны упал на 9,9 процента. Падение оказалось более глубоким, чем ожидали экономисты. По их мнению, британская экономика должна была сократиться на 8 процентов по итогам года.

При этом страна столкнулась с самым сильным оттоком людей со времен Второй мировой войны. Только из Лондона уехало 700 тысяч человек за прошлый год.