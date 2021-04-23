Покупатели похвалили бренд за фото модели с естественной фигурой в бикини

Популярный бренд Fashion Nova опубликовал откровенное фото модели с естественной фигурой и восхитил покупателей. Снимок и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети кадре манекенщица позирует возле белой стены в коричневом комплекте бикини Private Jets And Beaches. Его стоимость на сайте бренда составляет 33 доллара (2495 рублей). При этом видно, что у героини снимка объемные бедра, которые не отретушированы с помощью фотошопа.

Публикация набрала больше 30 тысяч лайков. Пользователи сети оценили внешний вид девушки в комментариях. «Да, наконец я вижу естественные живот и тело», «Она красотка», «Наконец-то вы привлекли моделей с правдоподобными телами! Она великолепна», «Тело мечты», «Вот это и есть настоящая модель в моем понимании», — хвалили они.

Ранее в апреле женщины с фигурами как у Барби в рекламе Zara вывели из себя покупателей. Пользователи сети обругали бренд за пропаганду нереалистичных женских тел, когда увидели фигуру моделей на снимках новой рекламной кампании. «Вы сильно оторваны от реальности», — негодовали юзеры.