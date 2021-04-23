Мужчина впервые увидел лицо жены на свадьбе после четырех лет знакомства

Житель канадской провинции Онтарио впервые увидел лицо жены в день свадьбы, хотя уже был знаком со своей избранницей четыре года. Женщина постоянно носила никаб (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) и могла снимать его только при супруге и семье, сообщает Daily Mail.

Впервые пара встретилась в университете. Они вместе посещали лекции, помогали друг другу с учебой. Однако встречаться влюбленные не могли из-за религиозных убеждений. Рубина Мустафа являлась мусульманкой и по строгим правилам конфессии не могла сойтись с кем-то, если потом не собиралась выйти за него замуж. Пожениться они тоже не могли, поскольку Мехди Иса Артур не принадлежал к ее вере.

Чувства Рубины и Мехди были настолько сильны, что мужчина обратился в ислам и сделал предложение своей возлюбленной. Только после церемонии бракосочетания он увидел под никабом лицо своей жены.

«Она выглядела не совсем так, как я думал. Но был приятно удивлен ее внешностью», — заявил Мехди Иса Артур.

Мужчина заметил, что для него не имеет значения, как выглядит любимая. Ему важно, чтобы жена чувствовала себя комфортно и не стремилась к переменам.

Ранее сообщалось, что жительнице английского города Гилфорд, графство Суррей, грозит до семи лет тюрьмы после того, как она вышла замуж за любовника тайком от мужа и скрыла беременность. Женщина и ее любовник жили всего в трех минутах ходьбы друг от друга.