Мошенники вместе с полицейскими обманули коммунальщиков на сотни тысяч рублей

Трое мужчин из Москвы вместе с полицейскими подстраивали аварии, чтобы получить компенсацию от организации, ответственной за состояние дорог. В итоге мошенники обманули коммунальщиков на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Инциденты произошли в столичном районе Чертаново. Мужчины ездили на машине по улицам и искали подходящее место для аварии. Позже они вызывали сообщников, которые работали в ДПС. Те фиктивно оформляли ДТП, указывая, что автомобиль пострадал из-за плохого состояния дороги. Затем злоумышленники подавали в суд на государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Жилищник», в ведении которого находится обслуживание улиц.

Мошенникам удалось получить от коммунальщиков компенсацию в размере 482 тысяч рублей. От подобных действий пострадало и ГБУ Можайского района — сотрудников обманули на 638 тысяч рублей. В итоге правоохранительные органы узнали о схеме обмана. В отношении злоумышленников возбудили дело по статье «Мошенничество», а на сотрудников ДПС завели дело о служебном подлоге.

Ранее в апреле в городе Новокузнецке Кемеровской области чиновника осудили за десятки случаев мошенничества с муниципальным жильем. Он пошел на преступления вместе со знакомым риелтором. В итоге мужчины продали мошенническим способом 29 квартир и причинили бюджету города ущерб на сумму около 36 миллионов рублей.