Бывший тренер сборной России сравнил себя с Путиным

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат вспомнил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает nrc.nl.

73-летний бывший тренер сборной России признался, что в беседе с политиком сравнил себя с ним. «Тогда я сказал ему, что мы оба лидеры. Когда мы выходим к людям, тысячи человек замирают», — вспоминает Адвокат.

Адвокат известен по работе в «Зените». Он руководил командой с 2006 по 2009 год. Голландец приводил клуб к победе в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА в 2008 году, выигрывал с ним чемпионат России в 2007-м. С 2010 по 2012 год он возглавлял сборную России.

Также специалист руководил сборными Южной Кореи, Бельгии, Сербии и Нидерландов. С 2019 года Адвокат возглавляет «Фейеноорд».