На границе с Казахстаном скопились сотни грузовиков

Несколько сотен грузовиков скопились на казахстанско-российской границе. Подобную ситуацию вызвал усиленный контроль со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничной службы комитета национальной безопасности республики.

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Более 350 грузовых транспортных средств находятся вблизи пункта пропуска «Сырым». Они следуют из Казахстана. По данным ведомства, скопление произошло из-за усиления контрольных мер, связанных с предоставлением «технологического прохода» для выявления предметов и материалов, запрещенных к провозу.

Подобная ситуация наблюдается и в районе российского пункта пропуска «Маштаково». Там скопилось более 400 транспортных средств, следующих из России в Казахстан. В ведомстве призвали водителей, в особенности тех, кто перевозит скоропортящиеся товары, учитывать обстоятельства при планировании маршрута.

Ранее в апреле сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали по-новому досматривать большегрузные грузовики с продуктами питания, следующие в Казахстан. В итоге многокилометровые пробки образовались в таких пунктах пропуска, как Моштаково, Озинки, Бугристое и Петухово.