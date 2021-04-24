Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар раскритиковал инициативы Республиканской партии США. Колонка бывшего спортсмена доступна в The Guardian.

Абдул-Джаббар утверждает, что почти 250 законов, которые были приняты после выборов президента США в ноябре, направлены против интересов избирателей из числа афроамериканцев. Текст звезда НБА озаглавил «Республиканцы хотят исчезновения чернокожих. Но спортивные лиги могут этому помешать». Абдул-Джаббар в своей статье отводит особую роль ведущим спортивным лигам страны, которые «олицетворяют американские идеалы».

В марте споры в американском обществе вызвал принятый в штате Джорджия закон, ужесточающий требования к регистрации избирателей. Закон, в частности, раскритиковал президент США Джо Байден. Американский лидер подчеркнул, что принятые в штате меры приводят к сокращению количества избирательных участков в районах, где проживают афроамериканцы, что делает закон дискриминационным. Он сравнил его с законами Джима Кроу, принятыми в 1960-х и закреплявшими расовую сегрегацию в США.

Абдул-Джаббар — член Зала славы НБА. Американец известен по выступлениям за «Милоуки Бакс» и «Лос-Анджелес Лэйкерс». Он шесть раз становился чемпионом НБА. На счету центрового 38 387 набранных очков.