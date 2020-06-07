Член зала славы НБА рассказал о влиянии Брюса Ли на его карьеру

Член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар рассказал о влиянии киноактера и мастера боевых искусств Брюса Ли на его карьеру. Фрагмент интервью с бывшим спортсменом опубликован в YouTube-канале ESPN.

73-летний чемпион НБА признался, что начал тренироваться под руководством Ли еще до начала выступления в профессионалах. Абдул-Джаббар отметил, что занятия с Ли помогли ему в карьере баскетболиста. Регулярные растяжки и силовые тренировки вместе с актером помогли ему избежать травм в профессиональном спорте.

Абдул-Джаббар известен по выступлениям за «Милоуки Бакс» и «Лос-Анджелес Лэйкерс». Он шесть раз становился чемпионом НБА. На счету центрового 38 387 набранных очков.

Абдул-Джаббар дружил с Ли и даже снялся в одной из кинокартин мастера единоборств. В последнем фильме Ли «Игра смерти» баскетболист сыграл финального оппонента главного героя фильма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!