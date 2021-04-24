Биатлонист использовал назальный спрей и получил дисквалификацию

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин столкнулся с дисквалификацией за применение запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Лапшина наказали за нарушение восьмилетней давности, когда спортсмен еще представлял Россию на международных соревнованиях. CAS установил, что биатлонист не имел намерений нарушать антидопинговые правила, запрещенное вещество содержалось в назальном спрее, которым воспользовался Лапшин.

Лапшин отстранен от участий в соревнованиях на год. Срок дисквалификации отсчитывается с 23 апреля. Также CAS учел и временное отстранение, которое началось 23 сентября прошлого года.

В мае 2018 года Лапшин заявил, что не видит в себя в составе российской сборной и исключил возвращение к выступлениям за родную страну. С 2017 года он — гражданин Южной Кореи. В составе российской национальной команды биатлонист дважды одерживал победы на этапах Кубка мира.