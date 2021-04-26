Медведь поселился возле туши мертвого кита и принялся пугать жителей Сахалина

На Сахалине медведь поселился возле туши мертвого кита, которого выбросили в неположенном месте, и больше недели подряд пугает местных жителей, передает «Комсомольская правда».

Животное охраняет свою добычу неподалеку от кладбища в Южно-Курильске, в нескольких метрах от проезжей части и оживленной пешеходной тропинки. Люди устраивают там пикники, занимаются скандинавской ходьбой, на побережье гуляют семьи с детьми.

Жители в соцсетях задаются вопросом, как теперь пройти на кладбище, в то время как медведь не собирается покидать насиженное место.

«И вот-вот ему понравятся все, кто пойдет на кладбище в Родительский день, чтобы оставить там крашеные яйца. Яйца, водка и прочие вкусняшки отлично пойдут на десерт. Надеемся, никому не придется лезть на дерево в ближайшие недели», — пишет местный Telegram-канал «На РубежУ».

Как передает Sakhalin.info, останки кита выбросили в неположенном месте, а до этого местные жители разделали его на мясо. Спустя несколько дней он оказался на тропинке возле кладбища. Мэр Южно-Курильского района Павел Гомилевский обещал, что тело морского животного захоронят 17 апреля, но этого не произошло. А на следующий день в соцсетях появились первые сообщения о медведе, который до сих пор охраняет китовую тушу.

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