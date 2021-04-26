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Названы лауреаты премии «Ника»

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Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обладателем премии «Ника» в категории «Лучший фильм» стала картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Кроме того, лента получила награду за лучшую режиссерскую работу, сообщает РИА Новости.

«Я очень рад, что, во-первых, молодые приходят и без того, что я должен освободить им место, и такие талантливые люди, которые ищут свой стиль, что-то такое, что отличается от голливудского языка», — сказал Кончаловский. Отмечается также, что премию в данной категории за 2019 год получил фильм Андрея Смирнова «Француз».

Лауреатами в номинации «Лучший актер» и «Лучшая актриса» стали Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Самал Еслямова, Виктория Мирошниченко, Леонид Ярмольник и Александр Паль. Последний на церемонии не присутствовал.

Отмечается, что награды в этом году вручаются за фильмы, вышедшие в 2019 и 2020 годах. В 2020-м премию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Церемония прошла вечером 25 апреля в концертном зале Vegas City Hall.

Ранее картина Кончаловского «Дорогие товарищи!» была названа лучшим фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Лента рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.

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