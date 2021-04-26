У родственников звездного адвоката захотели отобрать квартиру

У родственников адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы российских звезд, захотели отобрать квартиру в Краснодарском крае. По словам собственников, местный участковый отказался решать проблему. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Квартира площадью почти 37 квадратных метров находится в Новороссийске и принадлежит бабушке и дедушке дочери юриста Людмиле и Михаилу Дмитриевым. В феврале местный участковый потребовал освободить недвижимость и передать ее якобы настоящему владельцу. Однако супруги предоставили документы, согласно которым квартира принадлежит им. В апреле им прислали записку от женщины по имени Гуевара Завалета Марк Сантос. Она отметила, что получила недвижимость в качестве наследства, и потребовала супругов передать ей ключи. В случае отказа Дмитриевым пригрозили принудительным выселением с помощью сил МЧС.

По словам Жорина, Дмитриевы столкнулись с мошенниками. «Скорее всего, злоумышленники, узнав, что реальные хозяева квартиры длительное время находятся за пределами Российской Федерации, попытались реализовать фактически рейдерский захват этой квартиры». Адвокат попытался связаться с участковым, однако тот не ответил на сообщения. Родственники Жорина написали заявление в полицию. Правозащитник предположил, что злоумышленники хотели «провернуть эту схему» до возвращения настоящих собственников.

В феврале злоумышленники пытались завладеть квартирой тещи комментатора Виктора Гусева. Они представились сотрудниками Следственного комитета и попросили продать объект, чтобы поймать «черных риелторов». Вскоре семья Гусева обратилась за помощью в правоохранительные органы.