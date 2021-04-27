Удаление футболиста ЦСКА в дерби со «Спартаком» признали ошибочным

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение об удалении игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в дерби со «Спартаком». Об этом сообщает Sport24.

После этого решения в среду, 28 апреля, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вправе отменить красную карточку хавбеку ЦСКА, соответствующее обращение от клуба уже получено. Это позволит ему принять участие в следующем матче.

Встреча «Спартак» — ЦСКА прошла в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 25 апреля. Главным арбитром встречи был Павел Кукуян, который на 37-й минуте матча удалил Ахметова за грубую игру против форварда красно-белых Александра Соболева. Судья показал красную карточку после просмотра видеоповтора. Победу в матче со счетом 1:0 одержал «Спартак».

Ахметов в нынешнем сезоне провел 21 матч в РПЛ. Полузащитник отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу.