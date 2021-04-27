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Три российских региона отказались закупать лекарства от COVID-19

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Три российских региона — Дагестан, Ингушетия и Забайкалье — отказались закупать лекарства от COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Дагестан, Забайкалье и Ингушетия до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от ковида», — сказала она.

Согласно рекомендациям Минздрава, лечить коронавирусную инфекцию можно препаратами фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α). Для лечения беременных разрешается применять только рекомбинантный ИФН-α2b.

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