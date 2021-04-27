Обвинения в завышении цен обрушили акции металлургических гигантов

Акции «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК), «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) и «Северстали» рухнули на торгах Московской биржи
после возбуждения против них дела Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Ценные бумаги «Северстали» снизились на 4,17 процента, акции НЛМК — на 3,34 процента, а бумаги ММК потеряли 4,25 процента к 12:29 по московскому времени.
Ранее ведомство завело дела против трех металлургических гигантов, обвинив их в завышении цен на рынке горячекатаного плоского проката и монополизме. В ФАС заключили, что рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем увеличения стоимости сырья, необходимого для его производства.
В ММК заявили РИА Новости, что «работают в рамках справедливой рыночной конкуренции, действующего законодательства и не являются монополистом». В НЛМК отметили, что сектор горячекатаного проката в России высоко конкурентный, открытый, в том числе для импортных поставок, поэтому цены на продукцию формируются на основе рыночной конъюнктуры. «Северсталь» комментарии изданию не предоставила. Если нарушение подтвердится, предприятиям грозят штрафы.